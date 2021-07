Prisão preventiva para suspeito de matar idosa na Ribeira Brava

O indivíduo suspeito de matar uma idosa de 86 anos, no passado dia 22 de Maio, na Ribeira Brava, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, onde ficou indiciado de um crime de homicídio qualificado.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a idosa foi encontrada cadáver prostrada no chão da cozinha da sua residência, por uma sobrinha, em pleno dia.