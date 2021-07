Acção de limpeza recolhe cerca de 100 litros de lixo na praia da Ribeira Brava

A praia da Ribeira Brava foi alvo, nesta manhã de 22 de Julho, de uma acção de limpeza protagonizada por 27 crianças da Associação Cultural e Desportiva de São João, que abraçaram a campanha ambiental ‘Há mar e mar, há ir e limpar’, promovida pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Foram recolhidos perto de 100 litros de lixo e resíduos na zona balnear. "Muito menos do que na última edição desta campanha, realizada em 2019, graças às iniciativas promovidas pela Câmara Municipal em prol do ambiente", destaca a autarquia em nota de imprensa.

O projecto está inserido na estratégia ‘MaRam Poluição Zero no Mar da RAM’, cujo objectivo passa por sensibilizar as crianças e os jovens para a necessidade de manter as praias limpas.

Depois de um ano de interregno devido à covid-19, a campanha, ‘Há Mar e Mar, Há ir e Limpar’ regressou esta semana, pelo quinto ano, às praias da Madeira, envolvendo crianças e jovens de ATLs, clubes e associações, numa parceria entre as Câmaras Municipais e os técnicos da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

A campanha iniciou-se no dia 17, com uma limpeza por mar, numa travessia em caiaque, entre o Cais de São Lázaro e o Clube Naval do Funchal, e termina a 24 de Julho com a limpeza das praias do Seixal.