Ex-alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira conquistam prémios

Ex-alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira conquistaram prémios na final do 'Prémio Jovens Músicos da Antena 2', que decorreu na Casa da Música, no Porto.

Veronika Taraban obteve o primeiro prémio (violino, música de câmara e trio - nível superior), Filipe Fernandes arrecadou o 3.º prémio (violino solo) e Sérgio Sousa conquistou uma menção honrosa (viola d’ arco, música de câmara e quarteto).