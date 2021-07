Já começou o Torneio Intermunicípios de futebol

O Torneio Intermunicípios de futebol, no escalão de sub-14, começou esta quarta-feira, no Estádio dos Juncos, em São Vicente.

Este é um dos principais evento do futebol jovem na Madeira.

Eis os resultados dos primeiros jogos:

Norte 1 - 0 Funchal 1 (golo de Laura Gomes)

Santa Cruz 3 - 0 Machico (golos de João Nóbrega, José Costa e Diego Fernandes)

Funchal II 0 - 0 Câmara de Lobos

Ribeira Brava 0 - 0 Ponta do Sol

O Intermunicípios prossegue esta quinta-feira com jogos no Municipal Tristão Vaz, em Machico, e Municipal da Ponta do Sol.