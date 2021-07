Nascimento compromete-se a fazer mais e melhor pela Ribeira Brava

Fazer mais e melhor pelo concelho da Ribeira Brava, numa união de esforços que junta todos os que querem o desenvolvimento desta terra é o que propõe Ricardo Nascimento, líder do movimento ‘Ribeira Brava em Primeiro’ (RB1).

O autarca e candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava nas eleições autárquicas de 26 de setembro explicou hoje, durante a abertura da sede de campanha, que se recandidata a mais um mandato para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver desde 2013, altura em que liderou pela primeira vez os destinos do concelho, focado no bem-estar dos munícipes e no desenvolvimento do concelho.

Nascimento apresentou-se hoje perante os ribeira-bravenses com o dever cumprido e com o trabalho realizado pelos vários órgãos autárquicos “à vista de todos”. Destacou o investimento na rede viária e reabilitação urbana, no ambiente, na cultura, no desporto, na educação e sobretudo na área social, que mereceu mais atenção devido à pandemia.

Com a “mesma humildade democrática e com mais sentido de missão e de união”, recandidata-se pela “vontade de fazer mais e melhor” pela Ribeira Brava.

A ida às urnas acontece com o apoio do PSD e do CDS, repto que aceitou por ser “o melhor” para os destinos do concelho e por acreditar que esta “união de esforços” é feita “em nome de um bem maior que é a Ribeira Brava”.

“Quem me conhece sabe que sou um homem de causas, não de guerras políticas. E o que me move é o melhor para este concelho”, frisou o candidato, apontando para a forma como tem trabalhado “em parceria com as juntas freguesias, independentemente da cor política”, como aceita “as propostas da oposição” que considera serem “válidas e exequíveis para o concelho”, ou a forma como trabalha “em união e parceria com o governo regional” que tem sido um grande parceiro no desenvolvimento deste concelho.

“Hoje temos um cais remodelado que é uma mais-valia para o concelho, teremos a remodelação da frente-mar que vai devolver a vida e o movimento de outros tempos à baixa ribeira-bravense. E temos uma marginal de excelência, um espaço muito procurado por locais e visitantes para a prática de atividade física”, referiu Ricardo Nascimento, sem esquecer os caminhos agrícolas construídos, a canalização da ribeira na Tabua em execução e a recuperação da ER222 a iniciar na próxima semana, entre outras obras.

Recusando entrar em “guerras políticas ou partidárias”, diz que em causa está “o crescimento e o desenvolvimento da Ribeira Brava”. Aos que o acusam de ter trocado a Ribeira Brava pelo PSD ou por qualquer outro partido, responde que trabalha todos os dias para melhorar o concelho onde sempre viveu e onde os filhos se tornarão adultos.

Diz que a Ribeira Brava precisa de “união e força para ultrapassar os desafios do futuro” e conta com o contributo de todos.

Sobre o futuro, destaca a continuação de um projeto focado em quatro grandes vertentes: educação e formação, área social, reabilitação e melhoria de acessibilidades e a criação de emprego.

Os apoios na área social, na educação, desde o nascimento à universidade, e medidas que promovam a criação de emprego são para se manter, assim como a aposta na construção de novas acessibilidades agrícolas, garantiu o candidato, deixando ainda uma palavra de apreço ao trabalho da Madeira Parques relativamente ao dinamismo do Parque Empresarial da Ribeira Brava.

Nascimento destacou ainda a abertura de uma Loja do Agricultor no Mercado Municipal da Ribeira Brava e garantiu que a construção do Brava Valey, que foi adiada por causa da pandemia, mas não está esquecida.

“É mais um potenciador de emprego que junta a criação de FabLabs, fábricas laboratoriais de Internet, um centro de ciência viva e condições mais vantajosas para a instalação de empresas e projetos tecnológicos no concelho”.

Para esta campanha que será feita porta a porta, pretende ouvir os ribeira-bravenses para depois apresentar um manifesto que vá “ao encontro da população”.

Convidou todos os munícipes a “intervir na campanha com dicas e sugestões nos encontros a realizar nas várias freguesias, pelo facebook da campanha ou diretamente na sede”.

Lamentou a postura de quem diz que está tudo mal na Ribeira Brava. “Para alguns o problema é a árvore, para nós temos de olhar para toda a floresta, pelo que a nós compete dizer às pessoas o que fizemos, o que não fizemos e porquê, e o que pretendemos fazer”.

Nascimento diz que cada ribeira-bravense deve fazer uma análise ao trabalho realizado e refletir essa análise no dia das eleições através do seu voto.

“Nada está ganho”, advertiu o candidato, sublinhando a necessidade de ir votar a 26 de setembro para a Junta de Freguesia, para a Assembleia Municipal e para a Câmara da Ribeira Brava.

Destacou as equipas de Marco Martins para junta da Ribeira Brava, de David Sousa para a junta de Campanário, de Albertina Ferreira para a junta da Serra de Água, de Inácio Corte para a junta da Tabua, de Rita Abreu para a Assembleia Municipal, e obviamente a sua equipa para a Câmara. Pessoas com “qualidades e defeitos, mas com dinamismo e vontade de trabalhar e lutar por um amanhã melhor para a nossa Ribeira Brava”.

Terminou com uma palavra de agradecimento a Mila Pereira e João Vinagre, dois ribeira-bravenses responsáveis pelo hino do movimento, assim como a Sara Alves, outra ribeira-bravense responsável pela criação do logotipo do RB1 que será o mesmo de há quatro anos.

Depois do discurso do líder do Movimento RB1, seguiu-se a intervenção de Rita Abreu. A candidata à Assembleia Municipal apelou à união para elevar todas as freguesias do município. Recordou que o RB1 é um movimento de cidadãos independentes, empenhado em dar o seu melhor, hoje com ainda mais força, conhecimento e apoio.

Diz ainda que é chegada a hora de traçar um novo rumo junto de todos os ribeira-bravenses valorizar ainda mais esta terra e as suas gentes.

A abertura da sede de campanha contou com as presenças de Clara Tiago, deputada social-democrata, em representação do líder do PSD, Gonçalo Pimenta, em representação do líder do CDS, e de vários apoiantes do movimento RB1.