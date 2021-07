Norberto Ribeiro acusa executivo de Machico de "criar assimetrias dentro do próprio concelho"

Norberto Ribeiro, candidato pela coligação 'Juntos Somos Machico' à Câmara Municipal de Machico, defende melhorias nos arruamentos e mais estacionamento no concelho, como forma de melhorar o conforto e a qualidade de vida dos moradores.

É lamentável que zonas outrora consideradas nobres na freguesia de Machico estejam, hoje, votadas ao abandono pela Câmara Municipal, como é o caso dos Sítios da Misericórdia, da Banda de Além e da Graça, zonas que mereciam outro cuidado e atenção nas suas necessidades básicas como é o caso das acessibilidades internas, actualmente em franco estado de degradação. Norberto Ribeiro, candidato à Câmara Municipal de Machico

As intervenções de melhoramento “são pouco onerosas, mas representam muito para quem delas beneficia”, considera. Destacando que este é apenas um exemplo “da falta de planeamento e de visão estratégica de uma autarquia que diz não ter dinheiro mas que, ao mesmo tempo, gasta em obras que contrata por ajuste directo e até se endivida em 4 milhões para pagar em 20 anos para intervir na asfaltagem das estradas mas fecha os olhos, há anos, ao que aqui sucede e que podia ter sido resolvido com bem menos dinheiro, antes de chegar a este estado".

Norberto Ribeiro que, em contacto com a população, garante “que, do ponto de vista da gestão autárquica, quem governa tem a obrigação de atender a cada uma das freguesias, sem deixar que as mesmas, nas suas diferentes localidades, cheguem a este estado de degradação”, até porque, nesta linha de pensamento, “a única coisa que tem sido conseguida, pela gestão socialista, é criar assimetrias dentro do próprio concelho, com prejuízo para as pessoas e para a uma imagem que deve ser trabalhada como um todo”.