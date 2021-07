Dia dos Avós assinalado com evento dedicado aos consumidores mais vulneráveis

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside, amanhã, dia 26 de Julho, à sessão de abertura da apresentação do 'Ciclo de Encontros CoMsumo – A Proteção do Consumidor Vulnerável – Atuais Desafios', que tem lugar na Sala dos Azulejos da Casa Museu Frederico de Freitas, no Funchal, às 15 horas.

A iniciativa, a cargo da Direcção Regional dos Assuntos Sociais, realiza-se no âmbito das comemorações do Dia dos Avós e tem como objectivo "alertar para a importância da proteção dos direitos dos consumidores especialmente vulneráveis, de onde se destaca o consumidor sénior", destaca a tutela em nota remetida à imprensa.

Um dos momentos 'altos' do evento será a recitação de um texto da autoria da escritora Graça Alves sobre 'Os Avós', redigido propositadamente para a ocasião.

O evento será transmitido em direto através da Página de Facebook do Governo Regional: