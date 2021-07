Patinadores madeirenses são destaque na Federação

Com o Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade a ter, hoje, o seu dia de descanso, depois de três intensas jornadas destinada às provas de Pista, o destaque vai para os patinadores madeirenses que integram a selecção portuguesa neste evento que está a ter lugar em Canelas, Vila Nova de Gaia.

A Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) fez questão, no final do dia de ontem, destacar os feitos alcançados por Portugal no último dia das provas de pista, e onde a selecção das Quinas conquistou uma medalha de prata e outra de bronze, feito onde a Madeira foi a grande figura, através de seis patinadores do CDR Prazeres, bem como do treinador do clube e seleccionador nacional, Alípio Silva.

Na prova dos 3.000 metros Relay (estafeta americana), as jovens madeirenses Jéssica Rodrigues, Bibiana Silva e Joana Vieira conquistaram a medalha de bronze no escalão de juvenis.

Para Jéssica Rodrigues, esta seria a a terceira medalha neste campeonato, que era "um dos meus maiores objectivos para este europeu, ganhar uma medalha com elas as duas", admitiu a atleta ao site oficial da FPP.

Jéssica elogiou também as colegas de equipa adiantando que "elas são fabulosas, sem elas isto não era possível", disse.

Já Bibiana Silva não podia estar mais feliz. "Estou muito contente por ter conquistado esta medalha com as minhas colegas de equipa e ainda mais contente porque demos o máximo do início ao fim e fomos à luta", reagiu à pergunta feita pela acessoria da FPP.

Por sua vez, Gonçalo Abreu, Marco Lira, Luís Carlos Silva, todos atletas do CDRP e ainda o continental João Carlos Branco viriam a se sagrar vice-campeões da Europa na mesma distância, mas na categoria de juniores. Um feito que também mereceu, por parte da FPP, 'ouvir' as reacções dos jovens medalhados.

Marco Lira, conquistou a segunda medalha no europeu, que significou para o atleta "um libertar enorme de emoção. Já vínhamos à procura desta medalha desde os meus 19 anos, não foi possível. Passados dois anos estamos aqui a ganhar o segundo lugar e estou muito contente. Vamos agora recuperar para a estrada para brilhar outra vez", começou por adiantar o madeirense.

Ideia reforçada por Gonçalo Abreu, para quem "a equipa está muito forte e, agora na estrada, vamos dar o máximo, rumo à medalha de ouro".

Também para Luís Carlos Silva esta conquista significa muito pois "estávamos à espera desta medalha há muito tempo e é espectacular".

Para João Carlos Branco esta classificação tem um significado muito especial, principalmente depois de ter sofrido uma queda. "Esforcei-me, dei tudo. Sabia que tinha uma equipa que merecia e acho que todo o meu trabalho que fiz até aqui, todos os dias compensou, graças a estes três rapazes que estão aqui".

De referir que o campeonato regressa na sexta-feira, com as provas de 100 metros Sprint, 8.000 e 10.000 pontos, na variante de estrada.