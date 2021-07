Avaria obriga navio cargueiro 'Liberty' a fundear ao largo do Funchal

Um navio cargueiro chamado 'Liberty', despertou esta manhã a atenção por ter chegado em frente ao Funchal e aparentemente fundeado, ainda distante, mas à vista.

Segundo informações da Polícia Marítima, o navio sofreu uma avaria o que o obrigou a interromper a travessia que iria realizar entre a Grécia e outro porto do outro lado do Atlântico, que ainda não foi possível apurar.

O DIÁRIO já estava a acompanhar esta embarcação no seu estranho trajecto (vide fotos) do 'Liberty', uma vez que passava bem ao largo da Madeira, numa rota muito utilizada pelos navios na travessia atlântica, quando este de repente inverte a marcha e ruma em direcção à Madeira, passando em parte pela costa norte e entrando pelo lado Oeste (Ponta do Pargo), até chegar pelas 9h45 à baía do Funchal.

Ver Galeria Fotos Marine Traffic

Segundo informações da Polícia Marítima, que tem estado em contacto com o navio e a agência de navegação responsável, o 'Liberty' poderá permanecer algumas horas ou mais do que um dia, dependendo da gravidade da avaria numa das máquinas. Por precaução, o capitão optou por procurar o porto mais próximo.

Vindo da Grécia, do porto de Milaki, o navio ainda passou pela ilha de Malta, igualmente no Mediterrâneo, há cerca de 6 dias. Construído em 2009, o Liberty tem 190 metros de comprimento e 32 metros de largura, e com 32.415 tonelagens de arqueação bruta (capacidade de carga).

Registado na Libéria, é detido pela empresa alemã Orion Reederei, sedeada em Hamburgo e "uma das maiores empresas de navios graneleiros do mundo", pode-se ler no site da companhia.