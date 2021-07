Boa noite!

. Os ajuntamentos na zona velha da cidade têm solução agora que a população mais jovem começa a ser vacinada de forma acelerada e a ter direito ao desejado certificado digital. Se é que este serve para alguma coisa, ponham-no ao serviço da diversão descentralizada, ensaiando a reabertura controlada de discotecas e de outros espaços de animação, testando presença de público em eventos musicais ao ar livre e afins. Não podemos continuar a adiar o inevitável.

. Os excessos na noite porto-santense são bem anteriores à pandemia e fazem parte da história de muitos daqueles que encontraram no areal o sítio ideal para a primeira vez. Os problemas ligados ao consumo desregrado de bebidas alcoólicas e de outros produtos sempre fizeram das suas, à conta da evasão tolerada e da permissividade consentida. A noite do Porto Santo motiva comportamentos incompreensíveis, mas que exigem agora vigilância redobrada e responsabilização acrescida. Parafraseando o delegado de Saúde, Rogério Correia, os que se esquecem dos cuidados que devem ter, é importante que se lembrem que a pandemia anda por perto.

. Temos visto erva a mais e manutenção a menos nas estradas regionais. Aproveitem o rali para tapara buracos e desbastar as bermas, sem que disso façam motivo de algazarra eleitoral ou de convocatória onerosa de um qualquer influenciador nacional. Basta cuidar do que é nosso como sempre o fizemos, com regularidade e mestria, se é que querem dispensar lições de especialistas em paisagem, imagens importadas de outras paragens e canais peritos em denegrir destinos de ouro.