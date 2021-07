Cidade de Tóquio regista novo máximo de infecções

A cidade japonesa de Tóquio contabilizou hoje um novo máximo de infeções de covid-19, com 3.177 novos casos, ultrapassando as três mil infeções pela primeira vez desde o começo dos Jogos Olímpicos.

A contagem divulgada hoje excedeu o anterior máximo de 2.848 contágios registados na terça-feira.

No total contam-se 206.745 casos de infeção por covid-19 na capital japonesa desde o início da crise sanitária.

O governador de Tóquio, Yuiriko Koike, apelou aos jovens para cooperarem no cumprimento das medidas de segurança sanitária e do programa de vacinação no sentido de baixar os números relativos a novas infeções.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 4.169.966 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,6 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência noticiosa France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.