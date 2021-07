Ciclismo e andebol marcam esta quarta-feira lusa em Tóquio

Os ciclistas Nelson Oliveira e João Almeida vão enfrentar esta quarta-feira o contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a judoca Bárbara Timo entra em competição, e a seleção portuguesa de andebol defronta a vice-campeã do mundo.

Depois da prova de fundo, os representantes nacionais de ciclismo de estrada alimentam legítimas esperanças num bom resultado numa vertente em que Oliveira foi sétimo no Rio2016 e foi quarto nos Mundiais do ano seguinte e Almeida conseguiu sempre 'top 5' nos 'cronos' da Volta a Itália.

Os dois corredores vão enfrentar 44,2 quilómetros, com partida e chegada ao Fuji International Speedway, mas também uma forte concorrência com Wout Van Aert, Filippo Ganna e Tom Dumoulin, à procura de tornar a prata do Rio2016 em ouro.

Nelson Oliveira vai partir para o exercício individual contra o relógio às 14:18 (06:18 em Lisboa), antes de João Almeida iniciar a prova às pelas 15:58 (07:58).

Antes, a judoca Bárbara Timo cumpre a estreia olímpica na categoria de -70 kg, no emblemático Nippon Budokan, onde, há dois anos, se sagrou vice-campeã do mundo.

A 15.ª do 'ranking' de qualificação olímpica defronta a jamaicana Ebony Drysdale Daley (59.ª), com encontro marcado, em caso de vitória, frente à croata Barbara Matic, quarta favorita, no segundo combate.

No andebol, depois da primeira vitória olímpica, frente ao Bahrain (26-25), a seleção comandada por Paulo Jorge Pereira defronta a Suécia, vice-campeã do mundo, a partir das 11:00 locais (03:00 em Lisboa), na terceira jornada do Grupo B.

Caso pontue frente à Suécia, que reparte a liderança com a Dinamarca, campeã do mundo, Portugal, quarta classificado com os mesmos dois pontos do Egito, cimenta a candidatura a um dos quatro primeiros lugares do grupo, que dá acesso aos quartos de final.

Depois do Grande Prémio por equipas, em que a seleção portuguesa de ensino em equestre foi oitava classificada, entre as oito finalistas, Rodrigo Torres, que monta o cavalo Fogoso, disputa a final individual, à qual chegou como repescado, ao somar 72,624 pontos.

O cavaleiro de Monforte, de 44 anos, vai igualar, pelo menos, o 16.º lugar de Gonçalo Conchinhas Carvalho em Londres2012, na última participação portuguesa nesta disciplina.

Os nadadores Alexis Santos e Gabriel Lopes vão estrear-se na piscina nipónica nas eliminatórias dos 200 metros estilos e Francisco Santos nas dos 200 costas, depois de já ter alinhado nos 100, estabelecendo novo recorde nacional.

De manhã, pelas 10:57 (02:57), Ana Catarina Monteiro vai prosseguir o feito histórico que conseguiu para a natação feminina portuguesa, ao alinhar numa inédita meia-final em Jogos Olímpicos, nos 200 metros mariposa.

Também hoje, o atirador João Paulo Azevedo inicia a participação no fosso olímpico, no tiro com armas de caça, e o canoísta Antoine Launay começa a disputar a qualificação em K1 slalom.

Os irmãos velejadores Diogo Costa e Pedro Costa, vice-campeões do mundo da classe 470, fazem a estreia, com as duas primeiras regatas, juntando-se, em prova, aos restantes representantes da modalidade, com José Costa e Jorge Lima a disputarem as segunda, terça e quarta regatas de 49er, após o adiamento de duas no primeiro dia de competição.