A dupla de árbitros madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte Santos, voltam amanhã a entrar em campo para dirigirem o seu segundo jogo do Torneio Olímpico da modalidade em Tóquio. Assim a partir das 16h15 hora local, 08h15 hora da Madeira, os madeirenses dirigem o encontro do Grupo A em masculinos entre as selecções da Argentina e da Noruega. Um jogo que terá lugar no Yoygi National Stadium.