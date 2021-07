Ryanair apela aos clientes reserva no 'site' para evitar fraudes

A Ryanair apelou aos clientes para que realizem as reservas através do seu 'site' ou aplicação, após práticas abusivas das agências de viagens 'online'.

Em comunicado, a companhia aérea disse ter sido "notificada pelos clientes de um esquema de falso 'desconto', em que os clientes compram voos da Ryanair com desconto através das agências de viagens 'online' que não têm qualquer filiação com a Ryanair. Estas agências de viagens utilizam dados de pagamento do cliente para levar a cabo a reserva de voos, antes de armazenar os dados de pagamento do cliente para utilização fraudulenta numa data posteriori".

Em resposta a estas práticas, a companhia lançou o selo verificado no 'website' e aplicação Ryanair, em conjunto com o verificador de preços.