Site Madeira Ocean Trails distinguido nos Prémios Design M&P

A página de internet que a Associação de Promoção da Madeira promove dedicado aos praticantes de trail acaba de ser distinguida pelos Prémios Design M&P (Meios & Publicidade), num evento realizado em Lisboa, na passada segunda-feira, 19 de Julho.

O MOT - Madeira Ocean Trails estava numa shortlist de 176 candidaturas, trabalhos em várias categorias a concurso, sendo que "61 chegaram a shortlist" e "desses, 22 receberam prémio e 18 foram distinguidos com menção honrosa".

Ora, segundo a revista especializada em notícias sobre Media, Marketing e Publicidade, o website MOT foi criado pela agência independente 'NOSSA', sedeada em Algés, Oeiras, que foi contratada para idealizar uma página que, como referia a APMadeira aquando do lançamento visa promover "mais de 60 trilhos de Trail Running, Passeios a Pé, BTT e Canyoning incluídos", ou seja que "apresenta toda a oferta e esplendor das principais atividades de natureza da Madeira e Porto Santo".

Embora na lista de premiados a APMadeira tenha sido descrita como "Associação de Turismo da Madeira", a verdade é que apesar do website ter sido lançado há quase 8 meses (no ar desde 27 de Novembro de 2020), com a perspectiva "de continuar a alargar esta rede (criada já em 2017), mediante a procura cada vez maior pelo Destino Madeira para a prática de actividades ao ar livre, mais ou menos radicais".

Veja no anexo a lista de vencedores da 11.ª edição deste evento que distinguiu os melhores trabalhos produzidos em 2020.

No ano passado, a campanha de lançamento do Galaxia Skybar do Hotel Savoy Palace, também tinha sido premiada, nesse caso duplamente.