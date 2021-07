PAN Madeira apela à protecção do pombo-trocaz

O PAN Madeira lembra que o pombo-trocaz é uma espécie endémica da Ilha da Madeira e destaca a importância da proteção das espécies da fauna selvagem.

Em nota enviada à comunicação social, o partido revela que "tem acompanhado com manifesta preocupação as intenções da secretaria regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, de promover um novo 'desbaste' no Pombo-Trocaz (Columba trocaz)".

o PAN Madeira lembra que a espécie é "endémica da Ilha da Madeira e pela importância da proteção das espécies da fauna selvagem está inscrita no Anexo I da Directiva Aves e no Anexo III da Convenção de Berna".

Deste modo, é responsabilidade da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas encontrar mecanismos que protejam a referida espécie e agricultores. O PAN compreende a posição dos agricultores e está solidário com estes, contudo não pode aceitar que quaisquer espécies, principalmente as protegidas, sejam perseguidas e abatidas. Entendemos que existem alternativas que protegem os agricultores e as suas culturas sem prejudicar as espécies, sendo responsabilidade da SRAAC e do IFNC promover a aplicação dessas medidas, junto dos agricultores. PAN Madeira

O partido defende que a promoção de matanças não é "solução para preservar as diferentes espécies que connosco partilham o território da Região Autónoma da Madeira".