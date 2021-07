Santa Cruz lamenta "aproveitamento político" face a avaria na Estação Elevatória dos Reis Magos

A Câmara Municipal de Santa Cruz lamenta profundamente "o aproveitamento político e a falta de ética dos candidatos do PSD e do PS" face a uma avaria ocorrida na Estação Elevatória dos Reis Magos.

"Aproveitar uma avaria, algo que ninguém pode controlar, nem prever e que pode acontecer em qualquer parte do mundo, para fazer política e manchar o bom nome das instituições e empresas que gerem os equipamentos é dos patamares mais baixos a que ética e a política podem descer", refere em comunicado.

Acrescenta que "a baixeza da estratégia política assume contornos ainda mais graves no que se refere ao candidato do PSD, que, numa atitude rasteira, acusa a actual gestão camarária de não gostar do Caniço, cidade onde investimos deste o primeiro mandato e que estava há anos esquecida pelo PSD".

"É preciso não ter vergonha nem memória, mas felizmente a população não se orienta pelos mesmos valores desta gente. É preciso sobretudo ser muito mal formado para dar a entender que qualquer presidente da Câmara possa cometer atentados ambientais de forma irresponsável ou premeditada contra a população", sustenta.

Eis a explicação técnica da Câmara Municipal de Santa Cruz:

"Durante a manhã do dia de ontem, a Estação Elevatória dos Reis Magos entrou em by-pass entre as 13h30 e as 13h50. O motivo para a Estação ter entrado em by-pass deveu-se à avaria do relé de nível da sonda que acciona o funcionamento da grade mecânica. A avaria do componente em questão fez com que a grade não funcionasse, no modo Automático, durante o período mencionado, conforme seria expectável. O período de by-pass aconteceu entre a recepção do alarme e a chegada ao local, por parte da equipa de manutenção".