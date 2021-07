CDU fala em "gémeos responsáveis pelas desigualdades e injustiças sociais no Funchal"

A CDU realizou hoje uma iniciativa política em São João da Ribeira, no concelho do Funchal, onde o candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, apontou aqueles que são "os gémeos responsáveis pelas desigualdades e injustiças sociais no Funchal".

Para a CDU, "São João da Ribeira, bem perto do centro do Funchal, é uma zona que está submetida ao abandono, porque quer o PSD, quer o PS, na CMF, sempre impediram a concretização de investimento público indispensável à transformação daquela área da cidade".

"À maneira dos irmãos do mesmo parto, o PS, pelas actuais responsabilidades no governo da CMF, e o PSD, por ter aplicado as mesmas orientações que bloqueiam São João da Ribeira, de forma semelhante, travaram a concretização de novas vias capazes de rasgar outras condições de desenvolvimento local. Embora, ambos, procurem agora tentar convencer as populações de que irão ser os empreendedores de tudo quanto chumbaram ao longo das últimas décadas", referiu.

Afirmou o candidato da CDU que "ao longo dos últimos 20 anos, quer pela mão do PSD, quer pela mão do PS, a CMF votou ao desprezo a grande maioria das populações de São João da Ribeira, fazendo aumentar ainda mais as injustiças sociais e as desigualdades no Funchal".

Para a CDU, "é urgente uma ruptura com os gémeos responsáveis por tamanhas injustiças e desigualdades sociais e territoriais no Funchal".