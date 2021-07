A CDU apresenta propostas para a agricultura no Curral das Freiras

A candidatura da CDU à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve, esta manhã, no Curral das Freiras, para apresentar propostas para o sector da agricultura no concelho. O cabeça de lista, Marco Fernandes, defende desde logo a existência de vereador com o pelouro exclusivo para o sector da agricultura.

Marco Fernandes destacou a importância de “apoiar a agricultura e os seus produtores e certificar os produtos que são imagem de marca deste concelho. "Todos os produtos produzidos e transformados no Curral das Freiras têm que estar denominados como produtos de origem certificada”, vincou.

O candidato apresentou também a proposta da criação de uma rede de mercados municipais, "onde os agricultores possam expor e vender os seus produtos diariamente".

Prometeu igualmente "batalhar junto ao Governo" pelo reforço dos apoios aos agricultores que vejam as suas colheitas afectadas por pragas ou intempéries, no Orçamento da Região.

Defendeu ainda a criação de um Gabinete Técnico de Agrícola na Câmara para dar formação aos agricultores.