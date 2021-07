Cargueiro 'Liberty' procura em Canárias outro porto seguro

Pouco mais de 24 horas após ter largado âncora ao largo do Porto do Funchal, o navio cargueiro 'Liberty' rumou ontem ao início da tarde para Sul. O destino mais que provável é Canárias, tendo em conta a rota que tomou e segue a esta hora.

Avaria obriga navio cargueiro 'Liberty' a fundear ao largo do Funchal Um navio cargueiro chamado 'Liberty', despertou esta manhã a atenção por ter chegado em frente ao Funchal e aparentemente fundeado, ainda distante, mas à vista.

Conforme se pode ver numa das fotografias, retirada do site MarineTraffic, o graneleiro que sofreu uma avaria quando passava a norte da Madeira e que o obrigou a desviar da rota inicialmente traçada - travessia do Atlântico - o 'Liberty' deverá procurar em Canárias o que não terá encontrado por cá, condições técnicas e materiais para a reparação.

A meio do dia de ontem, recolheu âncora e traçou a rota para sul. Ainda que não tenhamos confirmação, muito provavelmente o navio não terá encontrado na Madeira as condições para efectuar a reparação no navio, tanto é que se assim tivesse acontecido, retomaria a rota inicialmente traçada e não seguindo ainda mais para sul para o arquipélago vizinho, mais precisamente a ilha de Gran Canaria e o porto Las Palmas.

Foto Marine Traffic

Por esta altura (8h00), o navio passa ao largo das Ilhas Selvagens.