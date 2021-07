Segunda de céu muito nublado e até pode chover

A previsão do estado do tempo na Região Autónoma para este início de semana aponta para períodos de céu muito nublado e até podem ocorrer aguaceiros, ainda que fracos, mais prováveis nas vertentes norte da ilha da Madeira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta segunda-feira pode contar com vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremo leste e oeste da ilha da Madeira no fim do dia.

Na região do Funchal, o mesmo cenário de períodos de céu muito nublado, mas apenas com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).



O estado do mar na Costa Norte será com ondas de norte/noroeste com 1 a 1,5 metros e na Costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar continuará bastante apetecível, entre os 21 e os 23ºC.

Nota final para os raios ultravioleta para este dia 26 de Julho de 2021. Segundo o IPMA, a Madeira estará no nível elevado, atingindo o índice 6, recomendando a utilização de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar. No Porto Santo o nível será muito elevado, chegando ao índice 8, o que exige cuidados maiores, tais como utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e, acima de tudo, evitar a exposição das crianças ao Sol.