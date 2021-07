Circulação sem constrangimentos neste início de semana

Bom dia.

A circulação automóvel no Funchal, acessos e arredores, processa-se de forma natural, sem quaisquer constrangimentos até a esta hora.

O maior volume de tráfego, como é habitual, ocorre entre Câmara de Lobos e Santa Cruz, ambos no sentido da capital, o que nestas primeiras horas da manhã decorreram efectivamente sobre rodas.

Foto Google Maps

No centro da cidade, à excepção das zonas de semáforos e principais nós que ligam à via rápida, a circulação faz-se sem interrupções e com muita tranquilidade, como também é tradicional nos dias de verão, sobretudo em Julho e Agosto, período de férias escolares e de muitos madeirenses.

Ver Galeria

Nesse sentido, com muito menos carros a circular, fica também muito mais fácil para muitos terem comportamentos mais descuidados ao volante, pelo que recomenda-se atenção às velocidades e garantir as distâncias de segurança.