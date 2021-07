'Cash A Lot - Madeira' sagra-se bicampeão de Portugal

A embarcação madeirense do 'Cash A Lot - Madeira' sagrou-se esta tarde bicampeã de Portugal ORC de vela de cruzeiro, nos mares da ilha açoriana da Terceira.

Depois do título nacional alcançado em 2019, nos mares da Madeira e Porto Santo a equipa da Associação Náutica da Madeira voltou a festejar o 'ouro', na classe ORC A.

Foto DR

O skipper Francisco Nóbrega e a tripulação composta por Vítor Nóbrega, Miguel Pestana, Lina Pestana, Marco Sousa, Jorge Ferreira, Gonçalo Moreira e Rui Mateus, Pedro Pires de Lima tiveram uma prestação de grande nível ao longo dos quatro dias de campeonato, onde estiveram sempre na liderança, à excepção feita no dia de sexta-feira onde baixaram para o segundo.

Hoje, na derradeira jornada do evento, organizado pelo Angra Iate Clube, estavam agendadas as derradeiras três regatas do campeonato, com a frota madeirense a larga na liderança da prova.

Com o vento a não querer colaborar, a comissão de regatas não conseguiu concluir qualquer regata no dia de hoje, pelo que a classificação não viria a sofrer qualquer alteração com o 'Cash A Lot - Madeira' a festejar o título de campeão de Portugal ORC A.

Na classe ORC B, o título foi entregue à embarcação da casa', o Flicka.