DGS atribui 17 novos casos de covdi-19 à Madeira e actualiza para 71 o número de mortes

A Madeira regista hoje, dia 25 de Julho, 17 novos casos de infecção por covid-19, passando assim a contabilizar 10.429 infectados pelo novo coronavírus, indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico.

A DGS atribui ainda 71 óbitos por covid-19 à Região, este sábado, mais um do que no dia anterior.

Esta manhã, a Secretaria Regional da Saúde já havia informado da ocorrência de uma nova morte relacionada com a doença. Nas contas das autoridades regionais de saúde são 74 as vítimas mortais do novo coronavírus na Madeira.

Recorde-se que a Direcção Regional de Saúde (DRS) divulga diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

