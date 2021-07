Está confirmada a II edição do Torneio Atlântico que disputar-se-á na “primeira quinzena de Julho”, anunciou há instantes o gerente da Empresa Diário de Notícias que promoveu e organizou conjuntamente com o seu parceiro Açoriano Oriental este evento desportivo que juntou 100 golfistas, 21 dos quais vieram do arquipélago vizinho.

Tanto Roberto Passos como Pedro Melo, respectivamente administradores das duas empresas, confirmaram as datas na cerimónia que consagrou vencedores que a ilha de São Miguel será palco do torneio que “aproxima as ilhas”, conforme classificou a directora regional do Turismo.

Por seu turno, Lino Bento, do Clube de Golf Santo da Serra, disse que “os sócios do clube estão muito orgulhosos de receber esta iniciativa” aplaudindo uma nova edição: “Os nossos sócios querem participar activamente neste torneio. Digam-nos o que é preciso”.