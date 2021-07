100 golfistas disputam amanhã o I Torneio do Atlântico

O I Torneio do Atlântico realiza-se, amanhã, no Campo de Golfe do Santo da Serra e vai contar com a participação de 100 golfistas, 12 dos quais vindos dos Açores.

A competição joga-se na modalidade de ‘stableford net’ individual (95% handicap), no percurso Serras - Machico, com saídas em ‘shotgun’ a partir das 9h30.

O DIÁRIO de Notícias da Madeira e o Açoriano Oriental organizam o torneio, com o apoio dos respectivos governos regionais.

Há o compromisso de, em Julho de 2022, ser disputado nos Açores. Uma alternância que visa assegurar um dos objectivos da iniciativa, precisamente a promoção dos dois arquipélagos, através da modalidade.

O regulamento do torneio prevê prémios para: 1.º lugar GROSS; 1.º, 2.º e 3.º lugar NET; “DRIVE MAIS LONGO” para senhoras e homens e ainda, “BOLA MAIS PERTO” também para senhoras e homens.

Veja o quadro de saída dos jogadores participantes.