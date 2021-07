José Joaquim Ornelas vencedor do I Torneio Atlântico

José Joaquim Ornelas é o primeiro campeão do Torneio Atlântico que disputou-se no Campo de Golfe do Santo da Serra, uma competição organizada pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira e pelo Açoriano Oriental.

Na segunda posição ficou Charles Vidal com os mesmos pontos que o primeiro tendo sido necessário encontrar o vencedor pelo critérios de desempate. A fechar o pódio quedou-se Carlos Santos Rodrigues.

Com a participação de 100 golfistas, 21 dos quais vindos dos Açores a competição jogou-se na modalidade de ‘stableford net’ individual (95% handicap), no percurso Serras - Machico, com saídas em ‘shotgun’.

Percorra a galeria e veja as fotos do torneio: