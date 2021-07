90 querem ser pais adoptivos. Total de candidatos é mais de 10 vezes superior ao número de crianças em situação de adoptabilidade na Madeira. Bebé abandonado no hospital pode ter nova família, mas a mãe, toxicodependente, já se opôs à decisão judicial. Mais pormenores nas páginas 6 e 7.

Câmara optimiza mobilidade na baixa. A partir de Agosto, haverá alterações no trânsito na Rua do Carmo, obras no Seminário e fecho dos Tanoeiros ao tráfego automóvel. Tudo para ler na página 2.

Actor desafia público a desvendar ‘A Ratoeira’. Daniel Cerca Santos pede aos madeirenses que preencham, com Cultura, os momentos de entretenimento. Saiba tudo nas páginas 24 e 25.

Vento no aeroporto afectou 23 voos. Ontem o Aeroporto da Madeira esteve inoperacional durante cinco horas devido à força do vento que se registou, em Santa Cruz. As rajadas afectaram e muito as manobras das aeronaves, que foram forçadas a divergir e consequentemente cancelar as aterragens. Confira na página 13.

Olhando para as autárquicas, há poucos equipamentos para tanta população no Caniço. Saiba porquê na página 4.

Isto e muito mais para ler no DIÁRIO deste sábado, dia 24 de Julho. Boa leitura.