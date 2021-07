Exposição 'Esboços' no Centro Cívico do Curral das Freiras até ao fim de Agosto

Foi inaugurada hoje, dia 14 de Julho, no Centro Cívico do Curral das Freiras, a exposição 'Esboços', baseada nos esquiços que deram origem a esculturas resultantes do Simpósio Internacional de Escultura em Pedra, que decorreu em Câmara de Lobos, no ano de 2004, para assinalar 169.º aniversário do concelho.

A mostra, constituída por 27 esboços, correspondentes a três fases de alguns motivos escultóricos que estão instalados nas cinco freguesias do concelho, estará patente até 31 de Agosto.

Os esboços expostos correspondem a obras de vários escultores como: Paulo Neves, Xico Lucena, Martim Veloza, Ricardo Veloza, Isaque Pinheiro, José Encarnação, Manuel Patinha, Jacinto Rodrigues, Matthias Contzen, Volker Schnüttgen, entre outros.

Esta exposição vai ainda ao encontro do levantamento do património artístico escultórico do concelho de Câmara de Lobos, que se encontra disponível ao público interessado, em formato digital, no site da autarquia.

Com esta exposição a autarquia de Câmara de Lobos pretende promover o (re)conhecimento, a salvaguarda e a valorização dos acervos, referentes ao património cultural, no que respeita às obras no espaço público, destaca o executivo em nota de imprensa.