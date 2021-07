Testagem gera filas no regresso dos adeptos aos estádios da Madeira

Esta sábado de manhã, os adeptos 'alvinegros' faziam fila à entrada do Estádio da Madeira para realizar o teste à covid-19. O cenário era idêntico junto ao posto de colheita para a realização dos testes antigénio junto ao Estádio dos Barreiros.

Isto acontece depois da Direcção Regional de Saúde (DRS) ter autorizado a presença de público nos estádios de Marítimo e Nacional, este domingo, nos encontros alusivos à primeira fase da Taça da Liga.

"O acesso ao público está limitado até 50% da capacidade de cada estádio sendo que a entrada dos espetadores está sujeita à obrigatoriedade de apresentação de um teste rápido de antigénio realizado nas 48 horas que antecedem o início de cada evento desportivo", pode ler-se na circular normativa publicada na quarta-feira pela autoridade regional, que não faz referência à vacinação.

Segundo a DRS, este procedimento é obrigatório para todos os eventos desportivos que envolvam mais de 100 pessoas nos recintos, devendo ser interditada a entrada do público que não apresente teste rápido.

Autorizada presença de público nos jogos de Marítimo e Nacional A circular normativa da Direcção Regional de Saúde (DRS) define a lotação de ambos os recintos em 50%

De acordo com as novas regras, o Marítimo vai poder contar com cerca de 4.500 adeptos nas bancadas no jogo frente ao Boavista, que é disputado amanhã pelas 18 horas.

Já o Nacional poderá ter no primeiro jogo oficial da temporada até 2.500 adeptos nas bancadas na partida frente ao Estoril, também às 18 horas.