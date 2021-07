Projecto da Francisco Franco premiado a nível nacional

A Escola Secundária de Francisco Franco foi premiada, a nível nacional, no concurso “Constrói o teu Traga Pilhas”, posição ocupada ex aequo com a Escola Básica e Secundária de Ourém e a Escola Profissional Amar Terra Verde, de Vila Verde, no âmbito do Projecto Eco-Escolas - Geração Depositrão, no qual participaram 314 escolas.

O Traga Pilhas da Francisco Franco, construído com sobras de tintas e um aspirador em fim de vida, foi elaborado pelas alunas Beatriz Ramos, Carina Gouveia, Jéssica Milho, Joana Camacho e Laura Fernandes da turma 33 do 11.º ano.

Para a desmontagem daquele electrodoméstico contaram com a colaboração do aluno Rodrigo Freitas, do projecto SPAR (sala de robótica), que ajudou a tornar o objecto mais leve e espaçoso para comportar as pilhas inutilizadas. Acrescentaram-lhe uma flor, de um antigo porta-chaves, como elemento representativo da natureza, e dois olhos.

A Geração Depositrão é uma das actividades mais antigas do Programa Eco-Escolas, cujo objectivo principal é incentivar a recolha e o correcto encaminhamento de Resíduos e Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, sob a forma de vários formatos consoante o nível de ensino.