Câmara de Lobos recebe dois veículos eléctricos do Fundo Ambiental

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos recebeu esta segunda-feira, 12 de Julho, dois veículos eléctricos no âmbito da candidatura à 3.ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Eléctrica na Administração Pública (PAMEAP), promovido pelo Fundo Ambiental.

Segundo um comunicado enviado à redacção, os veículos permitem suprir as necessidades do município "em matéria de fiscalização ambiental e controlo da população de animais errantes e bem-estar animal". Conferindo ao serviço de ambiente veículos adequados para dar uma resposta "rápida e eficiente no espaço territorial do concelho", destacam.

Um investimento na ordem dos 70 mil euros financiados a 50% pelo Fundo Ambiental, para aquisição de dois veículos eléctricos e para a instalação de dois postos de abastecimento eléctricos em espaços camarários.

A nota vinca ainda que esta aquisição está enquadrados no "contributo na redução da pegada ecológica da administração pública local, que o Município de Câmara de Lobos se encontra empenhado em concretizar".