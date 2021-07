França com taxa de incidência acima de 100 por 100 mil habitantes

A situação epidémica em França continua a agravar-se com a taxa de incidência do vírus a ser agora de mais de 100 entre 100 mil habitantes em todo o o país, com o número de casos a ultrapassar mais de 21 mil.

Desde maio que o número de incidência em França não era tão elevado. No departamento de Var, as medidas vão ser reforçadas, sendo novamente obrigatória a utilização de máscara no exterior em 58 cidades, vilas e aldeias.

A nível nacional, foram detetados 21.909 novos casos de covid-19 em todo o país e morreram 11 pessoas.

Em termos de hospitalizações há 6.832 pessoas internadas e 868 pacientes estão internados nos cuidados intensivos, mais 9 pessoas do que na véspera.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.128.543 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.