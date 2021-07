"Ainda há muito a fazer" na Ribeira Brava, diz Ricardo Nascimento

O atual presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, do movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1), recandidata-se este ano para um terceiro mandato porque considera que ainda tem "muita coisa" a fazer pelo concelho.

"Queremos uma maioria expressiva porque achamos que ainda há muito a fazer, nomeadamente na área da reabilitação urbana e das acessibilidades a terrenos agrícolas", declarou o autarca à agência Lusa.

Nascido em 31 de agosto de 1974, licenciado em Matemática e professor, Ricardo Nascimento foi eleito presidente do município da Ribeira Brava nas autárquicas de 2013, encabeçando a lista do PSD.

Mas, quatro anos depois, o partido recusou apoiar a sua recandidatura, apostando na ex-deputada Nivalda Gonçalves, o que levou "um grupo alargado de ribeira-bravenses a criar o movimento RB1, valorizando o trabalho desenvolvido durante o primeiro mandato", explicou.

O movimento, acrescentou, também contou com o "apoio de pequenos partidos, como o CDS-PP, MPT, PPM e PDR, e conseguiu uma maioria expressiva" em 2017.

Ricardo Nascimento salientou que nas eleições marcadas para 26 setembro conta com o apoio do PSD e do CDS-PP, mas sublinhou que é "o movimento que está na génese da candidatura", embora tenha "sempre a porta aberta, porque o mais importante são os interesses da Ribeira Brava".

Falando sobre as suas prioridades, o autarca enfatizou ser necessário "angariar os fundos para concretizar os projetos que estão feitos e aprovados" na área da reabilitação urbana e recorrer a apoios europeus, no âmbito do novo quadro comunitário, para "permitir investimentos maiores", como no caso das acessibilidades aos terrenos agrícolas.

"A frente mar é também um projeto importante e uma mais-valia para o concelho", referiu.

Nas vertentes social e de habitação, opinou que o município "está no bom caminho, havendo projetos que já foram lançados nos decorrer dos dois mandatos".

O candidato afirmou também que a redução da dívida herdada na Câmara Municipal -- era da ordem dos 15 milhões de euros em 2013 e passou para três milhões no final de 2020 - "permitiu alguma capacidade de investimento", sobretudo "nas áreas social, educacional, recuperação urbana e rede viária".

"Temos alguns problemas sociais e a pandemia da covid-19 não tem ajudado", disse, considerando que tem sido possível resolver algumas situações com "boas parcerias com a Segurança Social" e com o Governo Regional da Madeira

Ricardo Nascimento espera "um bom resultado" nas próximas eleições: "Temos confiança e sinto-me de consciência tranquila pelo que foi feito, mas são os ribeira-bravenses que vão julgar".

O objetivo, apontou, é renovar a maioria na Câmara, na Assembleia Municipal e nas quatro Juntas de Freguesia do concelho.

Admitindo que "nem tudo é excelente, há sempre casos por resolver", o candidato argumentou que todos os cabeças de lista nestas autárquicas, "independentemente das cores políticas, querem é o melhor para a Ribeira Brava".

Ricardo Nascimento realçou "a união de esforços e a boa parceria existente no município", considerando ser "uma mais-valia para a Ribeira Brava, incluindo o apoio por parte do Governo Regional".

O autarca disse que tem "por prática aceitar projetos da oposição desde que sejam exequíveis" e opinou que esta "tem sido consciente e, quando entende que as propostas da Câmara são válidas, tem ajudado".

Nas autárquicas de 2017, O executivo municipal, que sempre esteve nas mãos do PSD, passou a ser governado por este movimento, sendo composto por sete elementos: quatro do RB1 e três do PSD.

Até a momento estão também anunciadas as candidaturas de Olga Fernandes (PS), Celestino Conceição (Chega) e Marcelino Rodrigues (CDU) no concelho da Ribeira Brava.

Este município na zona oeste e na parte sul da Madeira integra as freguesias do Campanário, Ribeira Brava, Serra de Água e Tábua, nas quais residem 13.375 pessoas (Censos 2011).