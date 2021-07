Motociclista ferido em despiste no Rosário

Um homem de 60 anos perdeu o controlo da moto que conduzia e despistou-se esta tarde no Rosário, em São Vicente.

Ficou com lesões nos membros inferiores e algumas escoriações no corpo, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

Após receber os primeiros socorros foi transportado para as urgências do Porto Moniz e seguiu posteriormente para o Hospital Central do Funchal.