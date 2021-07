Vento faz divergir segundo voo para o Porto Santo

O voo da Sata, proveniente de Ponta Delgada (Açores), que deveria ter aterrado na Madeira, pelas 23h15, acaba de divergir para o Porto Santo.

Este é já o segundo avião a divertir, devido ao vento para o aeroporto do Porto Santo. Outros dois voos, vindo do Porto e Lisboa e operados pela easyjet, acabaram cancelados. No total, entre chegadas e partidas, são 4 os voos cancelados.

Para a 1h10 está prevista a chegada de um voo da TAP vindo de Lisboa.