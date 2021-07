Escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Caniço apadrinha Praia do Garajau

No último dia 15 de Julho a EB1/PE do Caniço descerrou e apadrinhou a Praia do Garajau.

O evento contou com a presença da secretaria regional do Mar, Direcção Regional do Mar, Direção Regional de Educação, Câmara Municipal de Santa Cruz e Junta de Freguesia do Caniço.

Antes desta inauguração, a comunidade educativa realizou a limpeza de resíduos desde a estátua do Cristo-Rei até à praia, onde foram recolhidos no total cerca de 120 kg. De destacar a grande quantidade de embalagens de plástico, garrafas de vidro e também de beatas recolhidas nesta campanha.

O apadrinhamento da Praia do Garajau é o resultado de todo o trabalho realizado em prol do ambiente pelos projectos ambientais, nomeadamente pela Escola Azul. Sendo a Praia do Garajau 'afilhada' desde ano lectivo 2018-2019, desse modo, a EB1/PE do Caniço tem a responsabilidade de, por um lado alertar a comunidade para a importância da proteção desta reserva exclusivamente marinha, a primeira a ser criada no país. E por outro lado, constitui um polo de conhecimento da comunidade educativa, no sentido de aumentar a literacia e cultura marítima.