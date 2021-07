Santa Cruz avança com obras de melhoramento da rede viária nos Moinhos, Caniço

O Juntos pelo Povo realizou uma iniciativa política esta sexta-feira, 16 de Julho, no Caniço, onde Filipe Sousa ressalvou “o investimento que a Câmara Municipal de Santa Cruz tem vindo a evidenciar na rede viária, nos últimos três anos, num investimento global superior a 17 milhões de euros”.

Neste caso específico, trata-se das obras que se iniciaram, há cerca de uma semana e que vai desde a igreja da Assomada até à estrada Engenheiro Abel de Vieira, nos Moinhos, Caniço e com todos os cuidados na rede de saneamento, rede eléctrica de média tensão e o redimensionamento da rede de água potável. Filipe Sousa, JPP

O O Presidente da Câmara Municipal avançou que será feito um tapete integral com uma extensão de três km cujo conclusão está prevista para a primeira quinzena de Agosto. O investimento com valor de 400 mil euros é um “continuar de todo o trabalho que a Câmara tem vindo a desenvolver em toda a rede viária do Concelho”.



Ressalvo, com alguma satisfação, o facto de o Governo Regional ter, finalmente, acordado para a requalificação da estrada regional entre a Cancela e o Porto Novo, obras que já se iniciaram, logo após o inicio destes trabalhos, o que vem ao encontro deste trabalho de requalificação que estamos aqui a apresentar. Filipe Sousa, JPP

O Presidente da Câmara Municipal destacou a preocupação do Município em substituir toda a rede de água potável com vista a combater as perdas de água, com resultados muito positivos para o Concelho: “dentro de pouco tempo iremos abordar, publicamente, o grande esforço que o município está a fazer e o retorno que está a ter relativamente a essa área das perdas de água”.

O autarca ressalvou a preocupação do município em articular todo o trabalho de requalificação da rede viária, com o redimensionamento da rede de água potável, saneamento e, no caso da Estrada dos Moinhos, da rede eléctrica de média tensão.