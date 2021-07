Jogadores do Nacional da Madeira já foram vacinados

Deu-se hoje início à vacinação contra a Covid-19 aos atletas que participam em competições desportistas nacionais e internacionais.

A primeira equipa a avançar para o Madeira Tecnopolo foi o Clube Desportivo Nacional e o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, aguardava pelos alvinegros.

Este é o primeiro momento da vacinação que se pretende implementar na área do desporto, começando obviamente pelas modalidades profissionais. Serão aquelas que entrarão em competição dentro em breve e dessa forma pretende o Governo Regional aumentar os níveis de segurança. Penso que neste momento é uma opção bastante positiva. Jorge Carvalho

A prioridade será dada às equipas profissionais, seguindo-se as amadoras que competem a nível nacional. Para o fim ficam as equipas que competem somente a nível regional.

"Neste momento a Direcção Regional do Desporto está a proceder a esse levantamento. A prioridade vai para as actividades profissionais, seguindo-se as amadores com competições nacionais e, por fim, as regionais", indicou o governante.

Jorge Carvalho e Pedro Ramos estiveram juntos no Madeira Tecnopolo.

Já sobre os estudantes madeirenses que estão de Erasmus, também terão acesso à vacina, afiançou o secretário regional da Educação.

Também estão incluídos neste processo. Todos os nossos estudantes, independentemente do contexto em que estão inseridos têm acesso a este processo de vacinação. O que nós recomendamos é que efectivamente o façam. Jorge Carvalho

Jorge Carvalho que elogiou o facto da Região estar a vacinar por sectores, o que tem garantido, na sua opinião, o controlo da pandemia e da vacinação.