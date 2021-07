O 'Estado da Nação' e Paulo Cafôfo em destaque nos jornais de hoje

Visão:

- "Costa alentejana: Refúgios genuínos longe das multidões"

- "Olímpicos: As guerras de poder e os desejos dos atletas"

- "Justiça: O estranho processo do cartel do fogo"

- "Vera Lagoa: Memória de uma endiabrada"

Sábado:

- "Nuno Vasconcellos: A vida de luxo no Brasil"

- "André Ventura: Fomos com um boneco do político ao mercado e à sede do PSD"

- "Vender a casa: Testámos as empresas que compram imóveis em 48 horas"

Público:

- "MP tem menos magistrados em funções, apesar do aumento do quadro"

- "Inflação: A taxa está baixa, mas já há quem sinta os preços a aumentar; Subida no final do ano condiciona negociações no Estado"

- "Parlamento: Um debate mais sobre OE e menos sobre o estado da nação"

- "Europa: Maioria dos países já está a vacinar os mais jovens"

- "Reportagem: Liberdade de imprensa sob ataque na Eslovénia"

- "Espionagem: Programa de Israel seguiu os interesses de Netanyahu"

- "Paulo Cafôfo: 'A Madeira precisa de uma democracia mais amadurecida'"

- "Jogos Olímpicos: Kazunori Takishima, um recordista travado pela pandemia"

- "Guerra Colonial: O início do conflito no Norte de Angola, um ensaio de Maria da Conceição Neto"

Jornal de Notícias:

- "Testamento vital caiu a pique na pandemia"

- "Polícias de mãos vazias: Profissionais da PSP e GNR mantêm luta por novo apoio após reunião inconclusiva com a Administração Interna"

- "Governo quer vacinar 570 mil jovens antes do início das aulas"

- "Estado da nação: Costa pisca olho à Esquerda na saúde e educação"

- "Hotéis: Clientes sem certificado arriscam-se a pagar taxa"

- "Porto: Metro e STCP testam cartão multibanco que substitui Andante"

- "Ferrovia: Custo das obras sobe e atrasa renovação"

- "Educação: Mais de 60% dos alunos não receberam computador"

- "Entrevista: 'A China assedia-te, quer dar-te lições'. Ai Weiwei inaugura exposição em Serralves"

- "F.C. Porto: Avançados mostraram serviço antes do estágio"

- "Benfica: Meité assina até 2026 e concorre com Weigl"

- "Fraude: Criou teia de empresas e ganhou milhões com faturas falsas"

Diário de Notícias:

- "Concursos desertos e obras mais caras atrasam ferrovia"

- "Estado da nação: Um debate entre os anúncios do Governo e os ataques (da direita) a Cabrita"

- "Presidenciais: Ventura teve a subvenção mais alta, Marcelo foi o que menos gastou"

- "Antropólogo James Suzman: Trabalho? 'Vivemos obcecados com aquilo que acumulamos'"

- "Song Oh: Embaixador sul-coreano diz que encontra 'fãs de k-pop' por todo o lado em Portugal"

- "Terrorismo: O lado negro do combate põe líderes mundiais sob vigilância"

- "Tóquio 2020: Portugal tem terceira maior comitiva de sempre a lutar pelas medalhas"

Inevitável:

- "Manifestantes apresentam queixa contra PSP. Mulheres tiveram de tirar cuecas e soutiens na esquadra dos Olivais"

- "Tribunal de Contas arrasa Ministério da Educação"

- "Parlamento. O 'Estado da Nação' e o 'estado da oposição'"

- "Restrições apertam para mais concelhos, sobretudo no Norte"

- "TAP paga subsídio de férias aos trabalhadores da Groundforce"

- "Economia. Endividamento atinge recorde de 757,5 mil milhões"

- "NBA. Bucks conquistam o anel após 50 anos de secura"

- "10 anos sem Amy Winehouse"

Negócios:

- "Nos exige mais 5 milhões à Meo em luta de 20 anos"

- "Apoios do Estado às rendas chegam às empresas com um mês de atraso"

- "Lex: 4 meses de trabalho e um batalhão de advogados. O trabalho por detrás do IPO da Greenvolt"

- "Pandemia: Porto já só terá alívio de medidas com nova matriz"

- "Revisão da estratégia do BCE é posta à prova"

- "Teletrabalho para pais com filhos até 8 anos está em cima da mesa"

- "'Entrevista a Fernando Anastácio: 'É natural que devedores fiquem na mira da justiça'. Deputado relator da comissão de inquérito ao Novo Banco diz que governos do PS e do PSD não souberam explicar fatura da resolução"

- "Estado da nação: PCP utilizou debate para marcar linhas do OE de 2022"