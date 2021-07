'O fim do Ocidente' de Francisco Gomes apresentado ontem em Lisboa

Decorreu ontem, na Sala Cultural do ‘El Corte Inglés, em Lisboa, a apresentação do livro ‘O Fim do Ocidente? A Europa, os Estados Unidos e o Resto do Mundo numa Nova Era Global ‘.

A obra, da autoria do madeirense Francisco Gomes, que já foi apresentada na Região no passado dia 8 de Julho, foi agora dada a conhecer por Luís Marques Mendes, conhecido comentador televisivo, com uma vasta carreira política como ministro e antigo presidente do Partido Social Democrata, que assinou também o prefácio do trabalho.

O momento contou com a presença de mais de sete dezenas de altos quadros da banca, da política, da advocacia e de várias universidades, assim como membros do corpo diplomático estrangeiro e representantes de empresas multinacionais a operar em Portugal.

Perante a plateia reunida, Luís Marques Mendes elogiou a coragem e o altruísmo cívico do autor, que, na sua opinião, ultrapassou o conservadorismo que é típico do povo português e assinou uma obra provocatória e que desafia á reflexão. No final da sua intervenção, o comentador classificou o trabalho de Francisco Gomes como “um livro que eu gostaria de ter escrito”.

Esta que é a décima segunda obra de Francisco Gomes, recebeu o alto patrocínio da Fundação Sharing, instituição que se dedica à promoção da cultura, da arte e da educação através do estímulo ao conhecimento, ao multilinguismo e ao multiculturalismo.

O livro está a ser distribuído no território nacional desde o final de Junho, nomeadamente através das livrarias ‘Bertrand’, e, logo na primeira semana, foi o livro mais vendido da editora ‘Alma dos Livros’. Desde aí, tem estado sempre entre os dez livros mais vendidos em todo o país, o que não deixa de ser notável visto tratar-se de uma obra de cariz académico, as quais, normalmente, não recebem tanto acolhimento da parte do público leitor.