Vertiginosos

Boa noite!

Do dia que passa guardo….

O número

A Madeira atingiu hoje 10 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Vamos continuar a contá-los todos até quando?

A frase

“A legislação feita pelos políticos em matéria de prescrições é a que salva a gatunagem”. Um reparo que consta do artigo de opinião que Miguel de Sousa escreveu hoje no DIÁRIO e que ilustra o estado da Nação e da democracia, da Região e de alguma anarquia.

O desafio com resposta torta

Pedro Calado foi desafiado a demitir-se de vice-presidente do Governo uma vez que é candidato autárquico. A proposta foi feita pelo socialista Victor Freitas no Parlamento, no dia em que o governante evitou o assunto preferindo classificar o deputado Carlos Pereira como o verdadeiro líder do PS-M. Amor com amor se paga!

O surpreendente desabafo

O social-democrata Carlos Rodrigues desejou que acabe depressa a sessão legislativa na ALM. Entende que foi atingido um nível preocupante que deixa as pessoas cada mais desmotivadas, culpando o descuido de deputados que entram no “ritmo vertiginoso da aldrabice monumental”. Admite haver quem tudo faça para degradar a imagem do parlamento. Tem toda a razão, sobretudo quando a ALM vira assembleia municipal. A confidência indicia que as merecidas férias parlamentares estão à porta. Para bem de todos.

A rede

Dois ex-funcionários do WhatsApp criaram nova rede social. A HalloApp assume ser uma rede social sem anúncios, influencers ou algoritmos. Está disponível desde segunda-feira. Mais um assessório para entreter e distrair enquanto o essencial se perde.