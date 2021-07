Mais de 45.000 casos de 'fungo negro' entre infetados na Índia

A Índia registou nos últimos dois meses mais de 45.000 casos de "fungo negro", uma infeção fúngica mortal para metade dos que a contraem e que está a alastrar entre os doentes com covid-19.

Mais de 4.200 pessoas morreram de mucormicose (ou "fungo negro"), uma doença geralmente rara, mas que se espalhou na Índia entre os doentes com covid-19 após a sua recuperação, indicou hoje no parlamento o ministro-adjunto da Saúde, Bharati Pravin Pawar.

Esta doença fúngica muito agressiva, cuja taxa de mortalidade ultrapassa os 50%, obrigou os cirurgiões a removerem olhos, narizes e maxilares de alguns doentes para impedirem que a infeção chegasse ao cérebro.

Segundo o Governo, o Estado de Maharashtra, no oeste do país, é o mais atingido, com 9.348 casos.

Antes da pandemia de covid-19, a Índia registava apenas 20 casos de mucormicose por ano, tratando-se de uma doença que afetava sobretudo as pessoas imunodeprimidas, com níveis demasiado elevados de glicemia no sangue, infetadas com sida ou que tivessem sido submetidas a transplante de órgãos.

Os especialistas atribuíram este enorme aumento dos casos de mucormicose ao uso excessivo de esteroides para tratar os doentes de covid-19.

O Governo indiano declarou a mucormicose uma epidemia em maio, altura em que o número de casos começou a subir em flecha.

Os números das autoridades mostram que as infeções conheceram um pico em maio e junho, antes de decrescerem de forma significativa.

As redes sociais foram então inundadas com apelos desesperados em busca de tratamento para curar a doença.

O jornal Hindustan Times noticiou na segunda-feira um aumento dos casos entre as crianças do Estado do Rajastão, no norte da Índia.