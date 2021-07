ARM faz trabalhos na rede de distribuição em Machico e em Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Machico e Santana que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável em algumas zonas daqueles municípios.

Assim, em Machico, a interrupção ocorrerá na freguesia de Água de Pena, no sítio da Queimada e no sítio da Matur, no dia 20/07/2021, entre as 9h e as 13h.

Já em Santana, a intervenção terá lugar na freguesia de Santana, no sítio da Achada da Cruz, Achada Gramacho, Barreiro, Caminho Chão, Faias, Fonte Grande, Igreja, Pico Tanoeiro, Serra de Água e Serrado no dia 21/07/2021, entre as 9h e as 13h.

Face a intervenções necessárias à melhor prestação do serviço, a empresa pede a compreensão dos utentes.