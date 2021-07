A Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira e a Banda Militar da Zona Militar da Madeira promovem, entre 19 e 23 de Julho, na Unidade de Apoio do Comando Militar da Madeira, uma actividade de formação intensiva para instrumentistas das bandas filarmónicas, denominada 'Assimetrias Musicais – III Edição'.

Esta parceria entre a ABFRAM e a banda militar visa partilhar conhecimentos e técnicas musicais com as bandas filarmónicas filiadas, dando oportunidade aos jovens músicos de executar e interpretar obras musicais de reconhecidos compositores nacionais e internacionais para Bandas e Orquestras de Sopros com algum grau de dificuldade, ao lado de músicos profissionais, desenvolvendo desta forma uma actividade específica de ocupação de tempos livres para jovens músicos, num período de início de férias escolares.

Nesta edição, estão inscritos cerca de 50 jovens.

Trata-se de um programa de formação intensivo, que se inicia às 09 e termina às 12 horas, com aulas e estudo individual, que promovem ensaios em pequenos grupos ou acompanham o estudo individual das obras musicais ou estudos técnicos que ajudem na execução de fragmentos de obras com maior dificuldade, orientadas pelos líderes de naipe. Na parte da tarde serão realizados ensaios gerais.

O programa terminará na sexta-feira, no dia 23 de Julho, com um concerto na Quinta Magnólia, que se realizará, pelas 21 horas, apenas para convidados, onde serão interpretadas obras musicais, como 'Lusitanidades de Carlos Marques', 'Arabesque de Samuel – Hazo', 'El Camino Real de Alfred Reed', entre outras.

A actuação congregará um conjunto diversificado de elementos músicos executantes, onde em palco estarão representadas várias Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, alunos e convidados do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e todos os profissionais músicos Militares da Banda Militar da Madeira.

A responsabilidade total do concerto estará a cargo do maestro e actual chefe da Banda Militar da Madeira Senhor Alferes Luís Afonso. A ABFRAM convidou o maestro formando Duarte Silva do Curso de Direcção de Banda promovido e organizado pela ABFRAM no âmbito do plano de actividades do corrente ano para dirigir uma obra musical.

A entrada no evento será apenas realizada por meio de convite, atendendo à situação actual e às restrições impostas pelo Governo Regional.