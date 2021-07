Semana das Artes arrancou hoje em São Vicente

Teve hoje início a exposição de algumas peças de arte realizados pelos alunos do concelho, nomeadamente da EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura e da EB1/PE e creche de São Vicente.

As peças feitas pelos alunos são expostas no Funchal na Semana das Artes, mas dada a situação pandémica foi decidido expor a arte dos alunos antigos e actuais do 1º ao 4º ano no município.

O objectivo deste projecto é demonstrar o esforço e dedicação que os alunos do ensino básico tiveram ao produzirem estas obras criativas e únicas.

A temática deste ano é 'The Heart Of Art', na qual os alunos tiveram como inspiração vários pintores famosos, especificamente, Van Gogh e Paul Klee, como também, dos elementos que os rodeiam, como por exemplo o sol, a terra, a água, as descobertas e, até mesmo, a Capelinha notória de São Vicente.