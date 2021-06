Saldo da Região deficitário em 48,9 milhões de euros

O Governo Regional divulgou hoje o Boletim de Execução Orçamental relativo ao mês de Maio, que revela que o saldo global da Administração Pública Regional é deficitário em 48,9 milhões de euros.

O documento dá conta de que a receita efectiva do Governo Regional diminuiu 8,5% até ao final desse mês, quando comparada com o período homólogo de 2020, devido à evolução descendente evidenciada pela componente fiscal (-11,5%).

Já a despesa efectiva aumentou 7% também face ao ano passado, reflectindo que a contínua diminuição dos encargos com a dívida comercial, com as parecerias púbico privadas e com os juros da dívida pública não compensa o aumento da despesa direccionada para colmatar os efeitos adversos da pandemia da covid-19. Se forem excluídas estas parcelas, a variação homóloga da despesa efectiva seria positiva em 61,1 milhões de euros.

Tal como já se verificara no ano passado, mais de metade da despesa (superior a 58,9% da despesa total) foi canalizada para a área social, onde se destaca o sector da Saúde com uma execução orçamental de 167,4 milhões de euros e a Educação com 126,8 milhões de euros.

Quanto ao passivo acumulado, a Administração Pública Regional reportava no final de Maio 139,8 milhões de euros, dos quais 51,5% são respeitantes a obrigações do Governo Regional. Até 31 de maio, comparando com 31/05/2020, a Região diminuiu os passivos em 16,4 milhões de euros.