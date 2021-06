Um milhão de euros para energias renováveis

O Governo Regional acaba se disponibilizar um milhão de euros para incentivos à instalação de equipamentos de energias renováveis.

A informação foi revelada por Rui Barreto, secretário da Economia, durante a visita à Domodelta, uma empresa que tem no seu portfólio de produtos e serviços na área das energias renováveis.

Estes apoios podem chegar aos quatro mil euros para particulares e aos 15 mil euros tratando-se de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Esta é mais uma estratégia do Governo Regional no âmbito da política implementada para alcançar as metas traçadas no âmbito das energias limpas para os próximos anos.