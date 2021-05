Primeiros milhões da ajuda europeia pós-pandemia começam a 'pingar' na Madeira em Junho

A Madeira vai receber 79 milhões de euros da Iniciativa de Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU), o primeiro programa comunitário de ajuda pós-pandemia. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que esta tarde apresentou este programa, conta receber o primeiro adiantamento de 7 milhões de euros já no próximo mês.

As verbas do REACT-EU, que serão disponibilizadas em 2021 e 2022, através de uma reprogramação do programa operacional já existente (Madeira 14-20), terão a seguinte distribuição: 32 milhões para as empresas, 21 milhões para emprego, 14 milhões para transição climática e 12 milhões para a saúde.

Por duas vezes, durante a apresentação feita no salão nobre do Palácio do Governo, Pedro Calado fez críticas ao critério da distribuição de verbas entre regiões autónomas - 79 milhões para a Madeira e 118 milhões para os Açores. "Injustiça" foi o termo escolhido pelo governante, já que a pandemia afectou muito mais as regiões cuja economia depende do turismo, pelo que esse facto deveria ter sido tomado em conta e a Madeira ser devidamente compensada.

Às verbas do REACT-EU deverão ainda somar-se até 947,2 milhões do do Plano de Recuperação e Resiliência e cerca de 948 milhões de euros do quadro financeiro plurianual. Em suma, nos próximos anos a Madeira estima receber cerca de 1.974 milhões de euros em apoios europeus.