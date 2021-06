O guarda-redes brasileiro Vagner da Silva é o mais recente reforço do Nacional, equipa que foi despromovida à II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o clube madeirense.

Vagner da Silva, de 35 anos, que atuou na temporada transata no Karabakh do Azerbeijão, rubricou com o clube insular um vínculo válido por temporada.

Natural de Paraíba, no Brasil, fez a sua formação no Atlético Paranaense, tendo ainda jogado no Ituano e no Desportivo Brasil, de São Paulo, antes de viajar para Portugal para jogar no Estoril Praia.

O guarda-redes representou o Estoril Praia entre 2009/2010 e 2014/2015, tendo ajudado a equipa a subir à I Liga e a sagrar-se campeã da II Liga, em 2011/2012.

Dos estorilistas transferiu-se para os belgas do Mouscron. Em 2016/2017, ingressou no Boavista, por empréstimo do clube belga, onde jogou por duas épocas.

Em 2018/2019, assinou pelos azeris do Karabakh, sagrando-se campeão do Azerbeijão nesse mesmo ano.